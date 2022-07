NAC zoekt doelpunten en creativiteit: ‘Factor tijd is een belangrijke’

Volgende week, zo is de verwachting, zal de licentiecommissie van de KNVB groen licht geven voor de overname van de lokale investeerdersgroep NAC=Breda. En dat is geen seconde te laat. Want trainer Robert Molenaar (55) staat voor een immense klus. ,,We weten dat we wat uitdagingen hebben. Er is nog een hoop werk te doen. Dit soort wedstrijdjes (Zundertse Selectie, 0-4-zege) verklapt dat creatief vermogen vaak het verschil maakt. Daarom is de factor tijd een belangrijke.”