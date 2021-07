NAC ziet in Danny Bakker een versterking voor de verdediging

Twee jaar met een optie voor een extra seizoen. De transfervrije Danny Bakker is woensdagochtend officieel voorgesteld als nieuwe speler van NAC en sluit op het trainingscomplex in Zundert direct aan bij de groep onder leiding van trainer Edwin de Graaf.

Bij de presentatie van Bakker, van origine een middenvelder, geven De Graaf en Eric Hellemons allebei duidelijk aan dat de speler gehaald is als linker centrale verdediger. Hij neemt de plek in van Ramon Hendriks die in de tweede seizoenshelft van Feyenoord gehuurd werd. Van Bakker wordt verwacht dat hij met zijn ervaring van achteruit leiding geeft aan het elftal en de opbouw verzorgt.

Het gros van zijn wedstrijden speelde de 26-jarige Danny Bakker in zijn loopbaan als middenvelder. Met name het laatste half jaar bij Roda JC, dat hem huurde van ADO Den Haag, werd hij door Jurgen Streppel in het hart van de defensie gezet. Voor zijn Limburgse uitleenperiode was hij zeven jaar actief voor ADO waar hij werd opgeleid als verdedigende middenvelder. Zijn contract werd echter niet verlengd in De Haag waardoor Bakker op zoek moest naar een nieuwe club.

NAC beschikt met Dion Malone, Moïse Adiléhou en Colin Rösler over drie rechtsbenige voorstoppers. Daarachter zitten Gylermo Siereveld (geblesseerd) en Luc Marijnissen. De tiener die nog zonder contract is. Met Bakker is de linkerkant van de verdediging voorzien van een linkspoot.

Bakker is na Ralf Seuntjens de tweede aanwinst voor dit seizoen. Middenvelder Odysseus Velanas wordt spoedig de derde versterking.