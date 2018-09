NAC ziet drie spelers de wereld overgaan

VIDEO Nijholt: 'Geen lijstje met strafschop­ne­mers bij NAC'

2 september ,,Met 1-1 de rust in... Publiek was aan het fluiten en morren. Dat gaf ons een goed gevoel", vertelde Gianluca Nijholt na afloop van de verloren wedstrijd tegen Feyenoord. ,,We overleefden de eerste storm na rust en gingen in een stuntje geloven. Maar als je dan ziet hoe we de goals weggeven... Dat ging veel en veel te makkelijk. Op dit niveau is dat dodelijk."