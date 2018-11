NAC ziet commissaris technische zaken Sepp de Roover per direct vertrekken

Amper een maand nadat zijn toetreding tot het toezichthoudende orgaan van de raad van commissarissen (rvc) tijdens de aandeelhoudersvergadering officieel werd bekrachtigd, heeft Sepp de Roover zijn functie alweer neergelegd. NAC zegt dat de oud-speler, maandag nota bene 34 jaar geworden, vanwege onvoorziene privéomstandigheden is afgetreden.

In mei van dit jaar werd de Belgische autoverkoper nog voorgedragen als opvolger van John Peek, de oud-voorzitter die op zijn beurt in februari per direct was opgestapt na een verschil van inzicht over het te voeren technische beleid. Aan de hand van technisch directeur Hans Smulders, die 28 september op non-actief werd gesteld, werd De Roover deze zomer ingewerkt bij de Bredase club waarvoor hij in de periode 2012-2015 drie seizoenen speelde.

Cor van Rooij

Op instigatie van de drie grootaandeelhouders (Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema) is Cor van Rooij naar voren geschoven als tijdelijk opvolger van De Roover. Dat is geen onbekend terrein voor Van Rooij, die een van de zeventien aandeelhouders met een minderheidsbelang is. Van medio 2010 tot 1 januari 2014 maakte hij al onderdeel uit van de rvc en was hij belast met de portefeuille technische zaken.

De verwachting is dat Van Rooij ook de plaats van De Roover zal innemen in het technisch hart van NAC, dat verder bestaat uit Pierre van Hooijdonk (onbezoldigd), trainer Mitchell van der Gaag en manager jeugdopleiding Tim Gilissen.

Sinds NAC begin 2014 in handen kwam van de aandeelhouders zijn achtereenvolgens Hubert Baardemans, Peek en De Roover commissaris technische zaken geweest. Aan dat rijtje kan nu dus ervaren rot Van Rooij worden toegevoegd. Na het gedwongen vertrek van Jeffrey van As in 2014 hebben Graeme Rutjes, Robert Maaskant en Smulders de post van technisch directeur bemand. De nieuwe technisch manager zal op zijn vroegst tegen het einde van dit kalenderjaar worden aangesteld. Tot die tijd heeft het technische hart het voor het zeggen.