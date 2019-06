NAC zet zinnen op Belgisch jeugdinternational

‘FC Groningen kaapt creatieve middenvel­der Lundqvist weg bij NAC’

7 juni NAC neemt afscheid van Ramon Pascal Lundqvist, dat meldt Dagblad van het Noorden. Als de 21-jarige middenvelder de medische keuring doorkomt, neemt FC Groningen hem per direct over van de Bredanaars. In de winterstop kwam de Zweed over van PSV.