NAC zet vol in op plek 2: ‘Periodetitel mooi, maar ik ga voor het grotere verhaal’

,,Weken geleden waren we heel ver verwijderd van de tweede plaats en geloofden we er allemaal eigenlijk niet meer in. Vooral na Den Bosch (1-1). Toen hadden we echt zoiets van: ‘Tja, als je deze wedstrijden niet wint dan mag je niet praten over directe promotie. Uiteindelijk verliezen de andere ploegen toch punten.” Terwijl NAC vanaf februari geen steek meer heeft laten vallen. Steijn: ,,Iedereen is fit en alles valt op zijn plek. We werken naar een vaste kern toe.”