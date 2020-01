NAC zet vol in op Hyballa als nieuwe trainer

Het moet gek lopen wil Peter Hyballa niet de nieuwe trainer van NAC worden, dat zeggen meerdere onafhankelijk van elkaar geraadpleegde bronnen. Zowel algemeen directeur Luuc Eisenga als technisch manager Tom Van Den Abbeele, de Belg is geen statutair directeur, zetten naar verluidt vol in op de 44-jarige Hyballa. Was Kees van Wonderen inhoudelijk gezien een topkandidaat, dan is Hyballa vanwege zijn voetbalkennis en karakter een droomkandidaat voor NAC.

De light-versie van Stijn Vreven, de gedreven trainer die vijf maanden na zijn benoeming met NAC in mei 2017 naar promotie leidde, kreeg in januari na anderhalf jaar zijn congé bij het Slowaakse Dunajska Streda. Hyballa, in het seizoen 2016/2017 een wedstrijd voor het einde van de competitie ontslagen bij NEC, was in het verleden jeugdtrainer bij Wolfsburg, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Red Bull Salzburg. Ook was hij zelfstandig hoofdcoach in Nederland, Oostenrijk, Duitsland en Slowakije.

Twee gesprekken

Vanuit de club wordt zoals te doen gebruikelijk niet gereageerd op namen van kandidaten. Pas als een akkoord is bereikt met een trainer volgt een toelichting. Volgens ingewijden hebben er echter 'twee goede en constructieve gesprekken plaatsgevonden' met Hyballa. Het goede gevoel is daarin alleen maar gegroeid, terwijl bij de introverte en bedachtzame vakman Van Wonderen het omgekeerde gebeurde. Hoofd opleidingen Eric Hellemons is totaal niet in beeld om het seizoen af te maken als trainer van NAC.

Steeds meer kwam de directie tot de conclusie dat Van Wonderen niet de juiste man is om een jong elftal te dirigeren op de borrelende vulkaan die NAC is. Dat heeft de directie doen besluiten om de oud-assistent van FC Twente en Oranje af te zeggen. Edward van Wonderen, broer en zaakwaarnemer van Kees van Wonderen, bedankte NAC gisteren op social media voor de gesprekken en wenste de club succes toe in de verdere procedure.