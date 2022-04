NAC zet grote stap richting play-offs na late zege in Almere

Deelname aan de play-offs is weer een stapje dichterbij voor NAC. De Bredanaars wonnen met 1-2 van Almere City, kanshebber voor de laatste periodetitel, en lopen daardoor uit op concurrent De Graafschap. Naoufal Bannis werd matchwinner met de 1-2 diep in blessuretijd.

Het was zaterdagavond in Almere een treffen tussen de nummer acht en twaalf van de eerste divisie. Op het oog een anoniem potje in de middenmoot, maar niets is minder waar. Met nog maar een paar potjes te spelen zijn de belangen groot. Voor beide ploegen. Almere aast op de laatste periodetitel om nog iets van het seizoen te maken en NAC moet nog deelname aan de play-offs veiligstellen.

Daarvoor is de achtste plek die NAC nu bezet heilig. Want als Almere de periode pakt, gaat de nummer negen niet de nacompetitie in. Dat nummer negen De Graafschap vrijdag verloor en de kans liet liggen om over NAC heen te wippen, was gunstig voor de Bredanaars.

Velanas

In Almere was Odysseus Velanas de grote man bij NAC. In een slaapverwekkende eerste helft zorgde hij voor de enige opwinding aan NAC-zijde. Na 25 minuten zonder kans voor de bezoekers probeerde de linksbuiten het van grote afstand. Zijn poeier eindigde op de lat. Verder was het Almere City dat de klok sloeg. Nick Olij hield zijn doel schoon en haalde ongeschonden de rust.

De tweede helft was nauwelijks begonnen of het was weer Velanas die het verschil maakte. Een uitstekende indraaiende voorzet van Yassine Azzagari werd door de frêle buitenspeler fraai richting de verre hoek gekopt: 0-1. Doelpunt nummer acht voor de topscorer van NAC.

Gelijkmaker

De vreugde was echter niet van lange duur. Na een uur spelen viel de verdiende gelijkmaker uit een corner, via het been van Dion Malone viel de 1-1 binnen. Almere drukte NAC bij vlagen ver terug, de Bredanaars konden er alleen zo nu en dan uitkomen met een scherpe counter. Een treffer van Naoufal Bannis werd nog afgekeurd vanwege buitenspel.

In het slot was het tegenhouden geblazen voor NAC. Almere had de drie punten veel harder nodig en ging all in. Maar de NAC-defensie hield al piepend en krakend stand. Het leek op 1-1 uit te draaien totdat een blunder achterin bij Almere alsnog de zege voor NAC inleidde. Velanas gaf de assist en Bannis maakte het af: 1-2.

Door de late zege loopt NAC uit op De Graafschap. Met nog drie wedstrijden te gaan is het verschil nu vier punten.

Opstelling NAC: Olij; Adiléhou (75. Ligeon), Malone, Bakker, Mashart; Azzagari, Welat, Banzuzi (75. Van Schuppen); De Rooij, Bannis, Velanas.

