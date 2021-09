NAC zakt verder weg na nieuwe nederlaag tegen FC Emmen

Met twee wijzigingen in de basiself ten opzichte van de blamage tegen Jong Ajax (6-3 nederlaag) begon NAC aan het duel met FC Emmen. Hoofdtrainer Edwin de Graaf koos dit keer voor Danny Bakker en Dion Malone. Zij vervingen Moïse Adiléhou en Yassine Azzagari. DJ Buffonge, Michaël Maria, Moreno Rutten en Kaj de Rooij ontbraken nog wegens blessures.

Alsof de oproep van topschutter Ralf Seuntjens iedere Bredase huiskamer had bereikt, begon het Avondje NAC vrijdagavond. Kolkende tribunes schaarden zich als één man achter NAC. De aanvallende middenvelder verzocht daar in aanloop naar het duel zijn supporters toe en dat verzoek werd massaal ingewilligd.

De gretige achterban stuwde de Parel van het Zuiden in de openingsfase dan ook stevig naar voren. Dat leverde ook meteen drie mogelijkheden op. Jarchinio Antonia was de eerste die kon afdrukken, maar schoot hopeloos over. Seuntjens zelf had twee keer het vizier niet op scherp en handelde te traag.

Wild offensief werkt averechts

In al het enthousiasme liet NAC zich echter verleiden tot een iets te wild offensief. Een poging tot drukzetten in de verste hoek van het veld lokte zowel Seuntjens als Dion Malone, Thom Haye, Mario Bilate en Antonia uit hun positie. Een geslepen FC Emmen combineerde daar vlot doorheen en maakte via een magistrale tegenaanval direct de openingstreffer. Het was Rui Mendes die middels een subtiele stif de trekker overhaalde: 0-1.

De domper werkte verlammend voor de ploeg van De Graaf. De Drentse gasten namen de overhand en drukte NAC verder naar het eigen doel. Veel verder dan een kopbal voorlangs, na apathisch verdedigen van de teleurstellende Jethro Mashart, kwam het echter niet. Seuntjens daarentegen kreeg na een half uur wél een opgelegde kans, maar zijn handelingssnelheid liet opnieuw te wensen over.

Gif Haye geeft NAC gewenste inspiratie

Desondanks kwam NAC steeds meer in het gedrang. Tot ontsteltenis van spelmaker Haye, die besloot wat gif aan zijn spel toe te voegen. Eerst met een forse tackle, daarna middels een op het eerste oog kansloze poging tot het veroveren van de bal.

Zijn enthousiasme stak echter de medespelers en tribunes aan en leidde tot een vrije trap op slag van rust. Haye zelf besloot de trekker over te halen. Via een geweldige trap kon Emmen-doelman eerst nog redding brengen, maar de rebound was een prooi voor Danny Bakker: 1-1.

NAC laat zich kinderlijk aftroeven en doet zichzelf tekort

Met Pjotr Kestens voor Bilate en Milan Vanacker voor Ruben Ligeon begon NAC aan de tweede helft. Dat deed het aanvankelijk opnieuw ijzersterk, maar wederom liet het zich bij de eerste de beste tegenaanval aftroeven. Invaller Vanacker liet zich bij de tweede paal kinderlijk aftroeven, waardoor Burnet kon scoren. Daar waar even daarvoor Seuntjens de 2-1 nog op zijn schoen had: 1-2.

Een vlammend schot van Haye startte het slotoffensief. Al moesten de gemoederen nog even bedaard worden. Een bierdouche viel arbiter Lindhout ten deel, na een onbegrijpelijke beslissing. Na drie minuten werd de wedstrijd echt weer hervat. Dat gebeurde met een kans voor invaller Boris van Schuppen, die wild overschoot.

Net toen NAC FC Emmen bij de strot had gegrepen, smoorde nota bene Rösler alle hoop in de kiem. Een oliedomme overtreding zorgde voor zijn tweede gele kaart, waardoor NAC met tien man verder ging. Een slotoffensief kwam daardoor nooit meer van de grond. Door de nieuwe nederlaag staat de ploeg van De Graaf nu op een zeventiende plaats op de ranglijst. Slechts één punt boven hekkensluiter FC Dordrecht.

NAC - FC Emmen 1-2 (1-1) - 10. 0-1 Rui Mendes, 45. 1-1 Danny Bakker, 59. 1-2 Burnet

Opstelling NAC: Olij; Ligeon (39. Vanacker), Rösler, Bakker, Mashart; Malone (70. Van Schuppen), Seuntjens, Haye; Antonia (70. Kosiah), Bilate (45. Kestens), Velanas.

