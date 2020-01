NAC zakt verder weg na gelijkspel tegen Excelsior

Na het ontslaan van Ruud Brood won NAC nog maar één competitiewedstrijd. Alleen tegen Jong AZ werden drie punten gepakt. Een nederlaag tegen Go Ahead Eagles en twee remises (Helmond Sport en nu Excelsior) verder en de Parel van het Zuiden kan zich in de rest van het seizoen gaan opmaken voor de play-offs om promotie. De plaatsen voor directe promotie zijn mijlenver uit het zicht verdwenen.

Op Transfer Deadline Day, die voor NAC rustig verliep, maakte de ploeg van interim-trainer Willem Weijs voor rust pijnlijk kennis met de oeroude voetbalwet. Die van het zelf niet afmaken van de kansen en het vervolgens incasseren van een tegentreffer. Want NAC, met nieuwkomer Thom Haye meteen in de basis, begon uitstekend in Kralingen. Excelsior werd ver teruggedrongen en het was wachten op de 0-1. Bij de ploeg uit Rotterdam keerde Marinus Dijkhuizen terug in de dug-out na het ontslag van Ricardo Moniz.