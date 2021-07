NAC wint in generale repetitie van Lommel, maar verliest De Rooij en Velanas

Malone met Suriname uitgescha­keld op Gold Cup na nederlaag tegen Costa Rica

17 juli NAC-middenvelder Dion Malone is met Suriname is uitgeschakeld op het toernooi om de Gold Cup. Na de nederlaag in het eerste duel met Jamaica ging ook de tweede wedstrijd tegen Costa Rica verloren. In het Exploria Stadium in Orlando, in de Amerikaanse staat Florida, ging het elftal van bondscoach Dean Gorré door een dramatische minuut met 2-1 ten onder.