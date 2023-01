NAC winkelt bij Ajax en wil per direct multifunctionele middenvelder inlijven

Brabantse kindjes heten relatief vaak Guus: dit zijn de populair­ste kinderna­men van 2022

Emma, Noah en Sam zijn de populairste kindernamen van Nederland in 2022. Ook nieuwe Brabanders kregen deze naam vorig jaar het vaakst. Verder kregen jongetjes in onze provincie opvallend vaak de naam Guus, Daan, Noud of Morris. Meisjes in Brabant werden relatief vaak Zoë of Nora genoemd.

5 januari