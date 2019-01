NAC wil zaken doen op Deadline Day

Voetballers worden aangeboden door zaakwaarnemers die puur uit eigen belang handelen of in opdracht van een club een overbodige speler in de etalage zetten. Op het lijstje van NAC zijn talloze namen doorgekrast van spelers die niet geschikt of onhaalbaar zijn. Vrijwel tegelijkertijd verschijnen nieuwe buitenkansjes in het aantekeningenblokje.

Het technisch hart zag in Joost van Aken (Sheffield Wedsnesday) de ideale man die de verdediging meer body moest geven. Lang heeft de vierkoppige denktank gewacht op de linkspoot, omdat het meer dan de moeite waard was. Van Aken zou de kers op de taart worden nadat eerder rechtsback Khalid Karami (Vitesse, huur), linksback Alex Gersbach (Rosenborg BK, contract voor 2,5 jaar), middenvelder Ramon Pascal Lundqvist (contract voor 2,5 jaar en aanvaller Sullay Kaikai (contract voor 1,5 jaar) werden aangetrokken. Van Aken kwam dus niet, zijn zaakwaarnemer belde af.

Lastig

Trainer Mitchell van der Gaag hoopt nog altijd op een nieuwe verdediger, maar niet ten koste van alles meer. En dat is het lastige als je als club in de laatste dagen van de transfermarkt zoekt naar een alternatief voor Van Aken waarover het technisch hart unaniem oordeelde dat het een toegevoegde waarde was. Meer dan tien, misschien wel vijftien verdedigers zijn de revue gepasseerd. Concreet is het tot aan vandaag niet geworden, wordt gezegd.