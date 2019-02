NAC wil twee pareltjes aan zich binden

Talent genoeg bij NAC, de vraag is alleen of de Bredase club ze uit handen kan houden van de grotere clubs. In alle stilte hoopt het twee nieuwe diamantjes vast te leggen.

In navolging van Jethro Mashart (18), in januari voor tweeënhalf jaar aan NAC verbonden, staan ook Sabir Agougil (17) en Jan Paul van Hecke (18) op de nominatie om in Breda hun eerste profcontract te ondertekenen. In de winterstop hebben de twee spelers van NAC onder 19 te horen gekregen dat zij een aanbieding krijgen. Naar verluidt zou het gaan om een driejarige overeenkomst.

De 2 meter lange centrale verdediger Van Hecke was op zijn 17de in het seizoen 2017-2018 basisspeler bij hoofdklasser Goes. Tussen de volwassen mannen in het amateurvoetbal viel de Arnemuidenaar met zijn sterke spel op bij de scouts van NAC. Agougil uit Etten-Leur, vier weken geleden 17 jaar geworden, speelt evenals Van Hecke met NAC onder 19 in de eredivisie.

Speerpunt

Het vastleggen van talenten op jonge leeftijd moet een van de speerpunten worden bij de Bredase club om te voorkomen dat ze worden weggekaapt door kapitaalkrachtigere clubs. Sinds 2016 is NAC bijna een heel elftal aan spelers kwijtgeraakt aan Feyenoord, PSV en Vitesse. Vorig jaar nog maakte Tein Troost na vijf jaar NAC de overstap naar Feyenoord, dat 70.000 euro betaalde aan opleidingsvergoeding.

Meest recent is het geval met de pas 13-jarige verdediger Oualid Agougil, het broertje van Sabir. In het nieuwe seizoen komt hij uit voor Ajax onder 15, NAC krijgt als genoegdoening een bedrag van 42.000 euro. Dat staat in geen verhouding tot wat dergelijke spelers in de toekomst mogelijk waard zijn.