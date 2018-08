NAC wil Theo Zwarthoed aantrekken als nieuwe doelman

Grootste struikelblok voor Zwarthoed is de reistijd van 1 uur en 45 minuten vanuit zijn woonplaats Volendam, hoewel dat probleem is op te lossen met een aantal overnachtingen per week. Daarnaast moeten speler en club tot een financieel akkoord komen, zover is het nog niet.

Birighitti

Zwarthoed hield tot aan het begin van de competitiestart zijn conditie op peil bij FC Volendam en is zonder club. Hij is dus transfervrij op te halen. In zijn carrière kwam hij tot bijna driehonderd wedstrijden betaald voetbal; 96 in de eredivisie en 193 in de eerste divisie. De Volendammer speelde voor AZ, Excelsior, RKC, Volendam, De Graafschap, opnieuw Volendam, Go Ahead Eagles, De Dijk en opnieuw Excelsior.