NAC wil tegen Excelsior einde maken aan zegeloze reeks in 2019: ‘Woensdag is de dag dat het moet gebeuren’

Na het gelijkspel tegen VVV afgelopen zondag, heeft NAC nog een vuurpijl over. ,,Wederom is woensdag de dag dat het moet gebeuren”, stelt trainer Ruud Brood onomwonden.

Bij een zege in Rotterdam wordt het gat met Excelsior (vijftiende op de ranglijst) verkleind tot vijf punten. Met in het achterhoofd dat FC Emmen woensdag zeer waarschijnlijk van Ajax verliest, kan de kloof met de nummer zeventien tot vier punten worden gereduceerd. En dan te bedenken dat FC Emmen 12 april naar Breda komt. Dan is het is wel een vereiste dat de hekkensluiter in 2019 eindelijk de volle buit pakt. Want voor de tweede keer in de clubgeschiedenis is het zonder zege in de eerste tien competitiewedstrijden van een kalenderjaar. De eerste keer was in 1999, destijds duurde de reeks dertien duels.

,,Ik proef dat de spelers het geloof hebben dat ze die wedstrijd (Excelsior) kunnen winnen. Voorheen was dat misschien minder. Ik denk dat de tegenstanders zien dat er nu een ander NAC staat, ze zullen voorbereid zijn. We moeten gas geven”, zegt Brood die woensdag in Kralingen middenvelder Mounir El Allouchi mist vanwege een schorsing. ,,We kunnen kiezen uit Ilic, Reuvers en Nijholt.”

Aan het gegeven dat Excelsior, zaterdag onterecht met 1-0 verliezend van Heerenveen, alweer vijf duels op rij verstoken is van een treffer hecht Brood weinig waarde. ,,De keeper van Heerenveen was de man van de wedstrijd, ze hadden geen vat op Excelsior.”

Ook het uitcomplex van NAC, meer dan twaalf maanden zonder driepunter, is niet aan Brood besteed. De reeks van zestien uitwedstrijden zonder overwinning in de eredivisie is de langste van NAC sinds een serie van achttien van mei 1982 tot en met april 1983. ,,Ik begin op nul, statistieken zeggen mij niet zo veel. Met de spelers heb ik het alleen over de tegenstander, niet wat er daarvoor allemaal gebeurd is. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is, maar ik kan mij ook voorstellen dat een sportman zich wil profileren en prestaties wil leveren.”

Afbreken

Aanvaller Paolo Fernandes en verdediger Dorian Dervite worden andermaal uit de wedstrijdselectie gehouden. Arno Verschueren en Alex Gersbach ontbreken vanwege blessures. De schlemiel van het duel met VVV (1-1), rechtsback Pele van Anholt, krijgt een herkansing. ,,Wat heeft het voor zin om hem daarvoor keihard aan te pakken? Het heeft geen zin om iemand af te breken. Het is vervelend, voor hem en het hele team. Maar dat geldt natuurlijk ook aanvallend met de kansen van Te Vrede.”

Dat Giovanni Korte zondag in de basis begon en niet Mikhail Rosheuvel had volgens Brood te maken met de speelwijze van VVV. ,,Korte speelde tegen Janssen (linksback van VVV), omdat Janssen heel kort op de tegenstander wil zitten. In dienst van de backs kijk ik welke vleugelaanvallers ik gebruik.”