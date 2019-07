NAC wil Steve Kapuadi voor twee jaar vastleggen, verdediger traint voorlopig als proefspeler mee

De 21-jarige centrale verdediger staat al geruime tijd in de belangstelling van NAC; voor de speler ligt in Breda zelfs een tweejarig contract klaar met de optie om daarna te verlengen. Probleem is echter de (hoge) opleidingsvergoeding die de Bredase club moet overmaken aan AA Gent voor de twee seizoenen dat de Fransman in het beloftenteam van de Buffalo's heeft gespeeld.

Bij een overschrijving binnen de eigen landgrenzen, in dit geval tussen twee Belgische clubs, kan Kapuadi gratis overstappen. Als de linksbenige voorstopper naar het buitenland gaat, dient volgens de FIFA-reglementen een opleidingsvergoeding betaald te worden. Daar hikt NAC nu tegenaan. Dat Kapuadi een vrij man is omdat AA Gent hem geen contract heeft aangeboden, doet niet ter zake. De bijna twee meter lange mandekker is sowieso alleen op amateurbasis actief geweest in Gent en heeft in zijn nog jonge leven nooit eerder een profcontract getekend.