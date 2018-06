NAC wil spits Fred Friday losweken bij AZ

Omdat Friday als Nigeriaan in de categorie 'niet EU-spelers' valt, zou het om een huurconstructie moeten gaan. Voetballers van buiten de Europese Unie dienen 150 procent van het gemiddelde loon te verdienen. Het gemiddelde bruto jaarsalaris ligt in Nederland voor komend seizoen op 281.000 euro, maakte werkgeversorganisatie FBO deze week bekend.

Inleveren

Na drie jaar vervalt die regeling als de speler al die tijd arbeid heeft verricht in Nederland, laat de Vereniging van Contractspelers (VVCS) weten. Omdat Friday in 2016 door AZ is binnengehaald, zou NAC vanaf medio 2019 de Nigeriaanse aanvaller een EU-salaris kunnen betalen. Dat zou wel betekenen dat Friday flink moet inleveren. AZ maakte twee jaar geleden anderhalf miljoen euro over aan het Noorse Lillestrom.

Met Mitchell te Vrede heeft NAC vooralsnog een diepe spits. Het jeugdige talent Sydney van Hooijdonk tekende zeer recent zijn eerste profcontract, maar zal in eerste instantie in actie komen bij Jong NAC en de onder 19. De revelatie van eind vorig seizoen, Sadiq Umar, is zoals bekend onhaalbaar. Hij wordt vrijwel zeker door AS Roma bij Glasgow Rangers ondergebracht. Thierry Ambrose wordt met tal van clubs in verband gebracht, waarvan Girondins de Bordeaux het meest concreet is.