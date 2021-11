NAC wil snel goed nieuws brengen over toekomstig kapitaal

Sinds 2016 maken ze allebei deel uit van de jeugdopleiding van NAC: Omar Mekkaoui en Ezechiel Banzuzi. Allebei zestien jaar. De eerste is centrale verdediger, de tweede middenvelder. De een is jeugdinternational, de ander bijna. De een speelde mee in de oefencampagne deze zomer, de ander debuteerde vorige week in het betaalde voetbal. Samen zijn ze de toekomst van NAC.