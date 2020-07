NAC wil met trainer Steijn voor promotie gaan

Het echte NAC mag nu snel opstaan voor ook Annie ontslagen wordt

6 juli Overal waar we komen, vragen de mensen wie wij zijn... Het is de eerste zin uit een lied dat de supporters van NAC iedere wedstrijd weer recht vanuit het hart het stadion laten rondzingen. 'Wie zijn wij eigenlijk?', zullen ze zich inmiddels afvragen. Meer en meer komen ze erachter dat er twee NAC's zijn. Het NAC van het volk, dat zich herkent in trainers als Stijn Vreven en Peter Hyballa. En het NAC van de ingehuurde bestuurders, technocraten en de onzichtbare geldschieters.