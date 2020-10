NAC wil kracht en eenheid uitstralen: ‘Zijn klaar om de competitie weer op te pakken’

Veel van de spelers zijn vooral afhankelijk van de corona-uitslagen. ,,We hebben Rösler, Haye, Immers, Mashart er weer bij. Dus bijna iedereen is terug. Met sommige spelers houden we er rekening mee dat we ze eerder moeten wisselen. Zoals met Immers. Die heeft een lange tijd niet getraind, tegen Almere zestig minuten gespeeld, vervolgens te hoge waarden, niet mogen trainen en Go Ahead gemist. Het blijft knutselen, maar we willen naar iedereen het signaal afgeven dat we klaar zijn om de competitie weer op te pakken. Dat is de boodschap die we uitdragen. Na de onwijze klap die de club heeft gekregen, is het nu tijd om de rug te rechten.”