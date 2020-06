NAC wil door met reservedoelman Kramer

Hoewel hij geen minuut speelde in officiële wedstrijden, heeft Chiel Kramer NAC ervan overtuigd dat hij op en naast het veld van toegevoegde waarde is. De eerstedivisionist wil daarom verder met de 28-jarige reservedoelman.

De 1.95 meter lange Amsterdammer schikt zich moeiteloos in zijn rol als tweede man achter Nick Olij en zal worden beloond met een nieuw contract. De goalie kwam vorig jaar transfervrij over van Almere City, tekende voor één jaar en heeft het vertrouwen gewonnen van de huidige technische staf.

In tegenstelling tot Kramer verlopen de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis met Pele van Anholt een stuk stroever. De rechtsback is net als Kramer einde contract.