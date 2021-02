NAC wil Anco Jansen van FC Emmen overnemen

NAC ontbindt het contract van linksback Noblejas

26 januari Evenals zijn landgenoot Nacho Monsalve is ook Javier Noblejas in januari met NAC tot overeenstemming gekomen om een deel van de resterende maanden van zijn aflopende contract af te kopen. Per 1 februari wordt de Spaanse linksback van de Bredase loonlijst gehaald.