NAC wil afstand met supporters verkleinen en gaat vaker in stadion trainen

Donderdag (10.30 uur), het tijdstip kan nog vervroegd worden vanwege de extreme hitte, traint de selectie voor de eerste keer deze voorbereiding in het Rat Verlegh Stadion. Het is de bedoeling dat NAC gedurende dit seizoen vaker in Breda gaat trainen, dan gaat het niet om besloten sessies benadrukt de club. Vak I wordt donderdag opengesteld voor bezoekers.

Het idee komt uit de koker van trainer Ruud Brood. Enerzijds om de spelers meer binding te laten krijgen met het veld en de tribunes waar het eens in de twee weken een wedstrijd speelt. Anderzijds om de kloof tussen Zundert en Breda te verkleinen. De 25 kilometer die beide plaatsen scheidt, is voor menig supporter een te grote afstand. Tot aan de gedwongen verhuizing in 2019 werden de trainingen van NAC bijgewoond door nieuwsgierige scholieren en pensionado's. In Zundert is, bij goed weer, hooguit een plukje van vijf tot tien supporters te vinden bij een doordeweekse sessie. Daarnaast is het kantoorpersoneel van NAC gehuisvest in het Rat Verlegh Stadion.

De afgelopen jaren werd incidenteel in het stadion getraind in aanloop naar de streekderby met Willem II of voorafgaand aan belangrijke play-offswedstrijden.