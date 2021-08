NAC wil aanvaller Azarkan opnieuw huren van Feyenoord

Met een kleine glimlach liet hij vorige week, na de oefenzege op Lommel SK, doorschemeren dat hij goede hoop had op een nieuwe spits in de dagen die zouden volgen. ,,Dat heb ik al drie weken gezegd”, breekt Edwin de Graaf in als hij het woord ‘hoop’ hoort. De nieuwe realiteit van NAC is kiezelhard. ,,Een speler kiest voor een andere club of hij wil bij de club blijven waar hij nu zit.”