NAC wijkt af van routine en opent deur voor laatste training richting Willem II

Derde clean sheet Bertrams, eerste nul in Breda

11:30 Voor de derde keer sinds zijn terugkeer onder lat, hij was zes duels geschorst, hield Nigel Bertrams zijn doel schoon. Niks of niemand die zaterdag bij de poortwachter binnenkwam. Drie clean sheets in acht wedstrijden; prima statistieken voor de doelman die in die reeks alleen tegen AZ (drie) en PSV (vijf) vaker dan een keer moest vissen.