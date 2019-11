Het aanvalsspel analyserend kun je niet anders concluderen dat het niet aan goede wil ontbreekt, maar dat er onvoldoende creativiteit in de ploeg zit. Voorspelbaarheid is troef. Bot gezegd: NAC werkt als een paard, maar voetbalt vaak als een ezel. Het wachten is op een dark horse in een geel shirt. Een speler die met een splijtende steekpass of een onvoorspelbare individuele actie complete Keuken Kampioen-achterhoedes uit elkaar trekt. In de winterstop misschien nog wat halen? Onwaarschijnlijk. Niet onbelangrijk detail: de Bredase kas is leeg.