NAC weken zonder Rösler, Mashart en Noblejas fit voor jaarafsluiter tegen FC Dordrecht

,,In de beker hebben het doel bereikt, daar moeten we positief over zijn. Zuid-Amerikanen zijn daar heel makkelijk in: gewonnen en door in de beker. Naar Dordrecht toe is het resultaat ook heilig, we willen goed afsluiten.” Trainer Ruud Brood heeft de nodige spelers die op hun tenen lopen en eraan toe zijn om de batterij op te laden.

Drie dagen na de zwaarbevochten bekerzege op de amateurs van Sparta Nijkerk (0-1 na verlenging, red.) is hekkensluiter FC Dordrecht zaterdag (19.45 uur) de laatste tegenstander van 2019. ,,We hebben wat pijntjes. Dat kunstgras was dramatisch, spelers klaagden erover”, zegt Brood over de volgens hem moeilijke omstandigheden in Nijkerk. ,,Sommige hadden last van spierstijfheid. Anderen zeiden dat ze moeite hadden om de bal te controleren. Het kunstgras is er harder dan bij clubs in de eerste divisie. Normaal staan de vezels omhoog, hier waren de vezels helemaal platgeslagen. Dan is het net een hockeyveld, dat is niks. Het is geen excuus, maar de spelers kregen er wel klachten door.”

Ziekenboeg

De woensdag gewisselde verdedigers Javier Noblejas en Jethro Mashart zijn zaterdag van de partij bij NAC. Brood: ,,Jethro had steken in zijn maag. Meerdere spelers hadden na afloop van de wedstrijd last van hun maag, terwijl we bij een gerenommeerd hotel goed hebben gegeten. Jethro zit morgen gewoon bij de selectie. Bij Javi hadden we aangegeven drie kwartier op te zullen bouwen, afhankelijk of hij zich goed voelde. Een kunstgrasveld is voor hem bijvoorbeeld niet ideaal. Ook hij is erbij.”

Een tegenvaller is het wegvallen van Colin Rösler, na Nacho Monsalve opnieuw een centrale verdediger die in de ziekenboeg plaatsneemt. ,,Colin heeft een serieuze blessure. Die zijn we een aantal wedstrijden kwijt, ook na de winterstop denk ik”, zegt Brood die de zieke Jordan van der Gaag (koorts) wederom mist.

Brood verlangt van zijn spelers, vooral invaller Andrija Filipovic maakte het bond met het verprutsen van twee levensgrote kansen, dat ze met meer beleid met de mogelijkheden omgaan die ze krijgen. ,,We hebben onszelf natuurlijk tekort gedaan. Het hele team is met hem (Filipovic, red.) bezig geweest. Dat soort kansen moeten erin, daar is geen discussie over.”