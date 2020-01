NAC weken zonder Ivan Ilic en Boussaid

Thom Haye is speelgerechtigd, naar eigen wedstrijdfit en klaar om vrijdag (20.00 uur) NAC van dienst te zijn tegen Excelsior. Een welkome aanvulling, omdat interim-trainer Willem Weijs in Rotterdam het opnieuw moet doen zonder Ivan Ilic en Othmane Boussaid, de doelpuntenmakers in de 2-0-bekerzege op PSV.

Over de aard van de blessures kan Weijs vanwege de privacywet niks zeggen, wel geeft hij aan dat de twee er de komende tijd niet bij zullen zijn. ,,Het herstel gaat iets langer duren dan we gehoopt hadden. Het is voor allebei waarschijnlijk geen kwestie van maanden, maar we hebben wel het signaal gekregen (medische staf, red.) dat we moeten rekenen op een aantal weken. Dat had ik in het bezig ook zeker niet verwacht. Een flinke tegenvaller.”

Monsalve

In de Adelaarshorst, waar NAC zondag met 1-0 verloor van Go Ahead Eagles, viel Weijs terug op de jonkies Yassine Azzagari en Jordan van der Gaag. ,,Ik heb iedere keer het volste vertrouwen in de jongens die er wel staan, het is niet dat we met negen of tien man gaan beginnen. Ideaal zijn de blessures niet, maar we lossen het op.”

Ivan Ilic en Othmane Boussaid voegen zich bij Javier Noblejas die vooralsnog evenmin inzetbaar is. Goed nieuws is er ook uit de ziekenboeg. Verdediger Nacho Monsalve, tijdens de oefencampagne in juli tot aanvoerder benoemd, zit vrijdag in Kralingen voor het eerst in maanden weer op de bank. ,,In principe zie ik hem als centrumverdediger, maar je weet nooit hoe dingen zich ontwikkelen.” Of Monsalve, die vorig seizoen bij FC Twente regelmatig als rechtsback acteerde, maandag met Jong NAC in actie komt, valt te bezien. ,,Omdat het op kunstgras is”, zegt Weijs.

Stokkers

Opvallend is dat onder zijn leiding spits Finn Stokkers nog altijd wacht op zijn eerste minuten en buitenspeler Joshua Bohui alleen tegen Jong AZ een invalbeurt kreeg. Veelgehoorde kritiek is dat Weijs in de uitwedstrijden bij Helmond Sport (0-0) en Go Ahead Eagles (1-0) slechts een keer wisselde en Stokkers en Bohui op de bank hield. ,,Waar ik niks over hoor, is de wedstrijd tegen PSV waarin wij wel veel wisselen. Ik weet hoe het werkt bij supporters. Die vinden overal iets van, dat mag ook. Daarom zijn het supporters. Ik laat me er vooral niet door leiden, anders heb ik iedere week een andere opstelling.”

Volledig scherm Stokkers. © BSR Agency

Specifiek gevraagd naar situatie van Stokkers, zegt Weijs dat het in zijn ogen een beetje wordt overdreven. ,,De discussie die we nu over Finn voeren, kunnen we ook over iemand anders voeren als we Finn wel opstellen. Wat mij betreft wordt het een beetje overdreven. Stel je voor; hij valt morgen in en schiet er een binnen. Dan zegt iedereen: goh, ineens heeft Finn het gezien of heb ik hem weten te raken. Wat mij opvalt, is dat er heel veel aannames worden gedaan. Dus heel veel mensen vinden overal van alles van, maar zijn hier nooit, weten niet hoe wij trainen of wat ik precies van mijn spelers verlang in bepaalde situaties. Dat mag, alleen er worden veel aannames gedaan. Dat is supporters eigen, maar ook journalist eigen. Nogmaals, op een dag na zijn alle trainingen allemaal op. Ze zijn elke dag welkom om te vragen waarom Stokkers of Bohui niet speelt of een ander juist wel.”