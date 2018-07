NAC wacht op Muric en heeft kapers op de kust voor scorende Nmecha

De spits die NAC graag wil toevoegen aan de selectie, heeft zichzelf op de kaart gezet tijdens de USA-tour van Manchester City. Lukas Nmecha had in twee van de drie wedstrijden een basisplaats en scoorde daarin eenmaal.

De 1.85 meter lange Nmecha, 19 jaar nog maar, hield stand in de ontmoetingen met Borussia Dortmund, Liverpool en Bayern München. Voor de Engelse jeugdinternational is de interesse de laatste dagen alleen maar toegenomen. Met name van clubs uit de Championship, de eerste divisie in Engeland. De speler heeft al aangegeven dat het sportieve plaatje voor hem het belangrijkste is. Hij wil wekelijks kunnen spelen, waar dat is maakt hem niet zo veel uit.

Muric

Een ander target van NAC bleef in de VS zonder minuten. Aro Muric was een van de vier keepers die coach Pep Guardiola had opgeroepen voor de trip naar de VS. Bij afwezigheid van eerste keus Ederson (met Brazilië actief op het WK), startte Claudio Bravo alle wedstrijden in de basis, tweemaal werd hij afgelost door de overbodige Joe Hart. Muric en Daniel Grimshaw werden niet gebruikt.