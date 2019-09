NAC wacht op goals Stokkers, serieuze blessure Monsalve

,,Nacho heeft aanhoudende knieklachten. Dat gaat echt langer duren, spijtig”, zegt de trainer van NAC. ,,We hadden gehoopt dat het zou meevallen, maar wij zien hem voorlopig niet meer terug. Een aderlating, want hij is een sterkhouder en onze aanvoerder.” Dat betekent dat Monsalve niet alleen TOP Oss en volgende week NEC mist, maar ook twijfelachtig is voor het drukke schema eind oktober met vijf wedstrijden in vijftien dagen: FC Eindhoven (18 oktober), De Graafschap (21 oktober), Roda JC (25 oktober), FC Emmen voor de beker (29 oktober) en Go Ahead Eagles (1 november).