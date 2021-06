NAC wacht loodzware competitiestart met in augustus VVV, De Graafschap en ADO Den Haag

Dat is op te maken uit het conceptprogramma dat de KNVB bekend heeft gemaakt. Aanvangstijdstippen kunnen nog veranderen. Manager competitiezaken Jan Bluyssen zegt in een reactie dat er zeker publiek aanwezig zal zijn bij de wedstrijden. ,,De overheid heeft duidelijk aangegeven dat vanaf 1 juli bij grote publieksevenementen weer publiek toegankelijk zal zijn wanneer vaccinatie aangetoond kan worden of een negatief testresultaat. Er is in ieder geval publiek, maar nog niet helemaal duidelijk hoeveel.”