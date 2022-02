NAC wacht extreme uitdaging: ‘Met je lichaam vechten tegen de wind’

Hij maakt een wegtrekkende beweging met zijn hoofd. Zijn wenkbrauwen gaan omhoog en zijn mond zuigt zuinig ineen. ,,Als je voor Telstar speelt, ben je gewend om met wind te spelen. Daar ben je altijd op voorbereid.” Welat Cagro (22) stond anderhalf jaar onder contract bij Telstar, vanavond de tegenstander van NAC. ,,Ik voelde direct dat het anders voetballen is dan ik gewend was. Wanneer de dag voor de wedstrijd hevige wind werd aangekondigd, stemden we de training daarop af. ”