NAC-voorzitter Van Baal over reis van Steijn: ‘Een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden’

,,Vooropgesteld en zeker niet om te nuanceren zien wij dit als een vraagstuk wat op het bord van Mattijs (Manders) ligt. Wij hebben er vertrouwen in dat hij dit goed managet. Los daarvan is er natuurlijk sprake van een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden. Mattijs heeft ons uitgebreid uitgelegd dat Maurice (Steijn) een zakelijke verplichting had in het buitenland, dat deze al lange tijd geleden was gepland en dat de opvolging van zijn afwezigheid onder controle was. Maurice zal morgen (vandaag) en zondag de training geïsoleerd bezoeken. Hij wordt uiteraard ook iedere dag getest.