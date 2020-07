NAC voorlopig in oude shirts: levering nieuwe kleding pas in augustus

Als reden voor de vertraging, voert de club het coronavirus op. Daardoor zullen de tricots op zijn vroegst pas in augustus geleverd worden. Normaal wordt in de laatste week van juni, in aanloop naar de eerste oefenduels in de regio, het shirt met veel bombarie onthuld. NAC kan niet zeggen of de nieuwe lading kleding begin, medio of eind augustus in Breda arriveert.

Eerste club

Sinds 2015 is Legea verantwoordelijk voor de vervaardiging van de NAC-shirts, daarmee was de eerstedivisionist de eerste club in Nederland die met het bedrijf in zee ging. Inmiddels voorziet Legea ook NEC en Roda JC van voetbalshirts, net als de nationale teams van Noord-Korea, Palestina, Gibraltar en Montenegro. In het verleden was het Italiaanse merk verantwoordelijk voor de styling van Iran en Zimbabwe.

NAC verlengde in 2018 het contract met Legea tot de zomer van 2023. In vergelijking met andere landen heeft het coronavirus Italië onevenredig hard geraakt, waardoor de industrie in het land wekenlang stil is komen te liggen. De gevolgen daarvoor zijn ook voor NAC merkbaar aangezien Legea niet op tijd de nieuwe productielijn kan leveren.

Met als gevolg dat het de eerste duels van de oefencampagne in de uitrusting van vorig seizoen zal spelen. De 10.479 seizoenkaarthouders - dinsdag was de laatste dag dat supporters hun seizoenkaart konden verlengen - zullen nog een maandje geduld moeten hebben om het voor dit seizoen ontworpen stukje textiel te kunnen kopen.