NAC volgt Jong PSV-aanvoerder Van Vlerken

NAC heeft belangstelling voor Bram van Vlerken, de aanvoerder van Jong PSV. Het aflopende contract van de rechtsback wordt niet verlengd in Eindhoven, waardoor hij gratis op te halen is.

De 22-jarige Helmonder (1,75 meter) was de voorbije twee seizoenen een stabiel factor bij Jong PSV, waarmee hij achtereenvolgens vierde en vijfde werd in de eerste divisie. De afgelopen drie jaar speelde Van Vlerken 85 competitiewedstrijden. Hij is toe aan stap hogerop en kan naast NAC rekenen op meerdere danspartners uit het rechterrijtje van de eredivisie.

Dat NAC op de markt zoekt naar een rechtsback, kan niet los worden gezien van de situatie met James Horsfield. De Engelsman tekende in 2017 voor drie jaar, maar kwam het laatste halfjaar sporadisch in actie en is niet meegegroeid met het niveau van het elftal. Eerste keus Fabian Sporkslede staat tot medio 2019 onder contract bij NAC en beëindigde een wisselvallig jaar met een sterk slot.

In de slipstream van Van Vlerken heeft technisch directeur Hans Smulders ook geïnformeerd naar Joey Konings, hoewel het niet erg waarschijnlijk is dat er echt werk van hem wordt gemaakt. De transfervrije spits was het afgelopen seizoen slechts pinchhitter bij Jong PSV en is in tegenstelling tot Van Vlerken nog geen vaste kracht in de eerste divisie. Met Nigel Bertrams, Menno Koch, Olivier Rommens, Vinnie Vermeer en Rai Vloet haalde Smulders overigens al vijf spelers binnen die hun jeugdopleiding bij PSV genoten.