NAC voelt als een geschenk uit de hemel: ‘Ik sta aan de onderkant van de ladder’

Het nieuwe NAC pareert de oproer rond de club door Godfather Ton Lokhoff boven al­les-wat-NAC-is te plaatsen

In 2008 vindt hoofdtrainer Robert Maaskant het oké dat ik mijn stage voor het UEFA-A diploma doorloop bij NAC 1. Het jubeljaar start met een mooi tweeluik tegen Rosenborg voor de Intertoto. De pikstart maakt de Parel van het Zuiden na zes potjes zelfs koploper. Wat volgt is een halve finale KNVB-beker en uiteindelijk een mooie achtstee plek in de eindrangschikking van de eredivisie. Wow.

18 juni