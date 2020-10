NAC vier tot zes weken zonder aankoop Kaj de Rooij

NAC is niet ongeschonden uit de topper met Almere City (2-0-nederlaag) gekomen. Waar vooraf voor gevreesd werd, is waarheid geworden. En erger nog, zegt trainer Maurice Steijn. ,,We hebben vier geblesseerde spelers overgehouden aan die wedstrijd.”

NAC vertrekt maandag naar Deventer voor het bekerduel met Go Ahead Eagles zonder Robin Schouten, Moreno Rutten, Sydney van Hooijdonk en Kaj de Rooij. ,,We krijgen nu de rekening gepresenteerd voor het overvolle programma zonder dat we goed en volledig hebben kunnen trainen.”

Mogelijkheden voor een andere opstelling had hij nauwelijks, zegt Steijn terugblikkend op Almere City. ,,We kunnen niet meer doen dan dit. We spelen al met veel invallers. Rutten zou zestig minuten meedoen. Achteraf kreeg hij last van een oude blessure. Wat Van Hooijdonk en De Rooij overkomt, zijn voetbalmomenten. Dat kan ook door vermoeidheid komen. Dat weten we niet.”

Knie

Een mri-scan moet de komende dagen uitwijzen hoe ernstig de blessure van Kaj de Rooij is, vast staat al wel dat de linksbuiten wekenlang aan de kant staat. Naar verluidt heeft de van FC Eindhoven overgenomen De Rooij een flinke knieblessure opgelopen. Tegen Cambuur greep hij al naar zijn knie. Drie dagen later in Almere staakte hij voortijdig de strijd en liep hij met tranen in de ogen het veld af. Steijn: ,,Kaj ligt er zeker vier tot zes weken uit.”

Dat zou betekenen dat De Rooij begin december pas terugkeert en tenminste zes competitiewedstrijden mist.

Zondag tegen het einde van de middag heeft NAC de uitslagen van de zaterdag afgenomen coronatesten ontvangen. Steijn laat nog in het midden of hij het net herstelde tweetal Lex Immers en Thom Haye, beiden hebben zichtbaar aan kracht ingeboet, maandag inzet in de Adelaarshorst.

,,We staan er dubbel in: doorgaan in de beker levert de club geld op. En jongens als Haye of Immers kunnen weer aansterken”, zegt Steijn. ,,Tegelijkertijd is het de derde wedstrijd in zes dagen en je ziet wat er vrijdag is gebeurd met al die blessures. Zaak is het om het groepje fit te houden met een lage trainingsintensiteit en met het beschikbare materiaal het maximale proberen eruit halen.”

Mogelijke opstelling NAC

Olij; Siereveld, Riera, Malone, Noblejas; Immers / Azzagari, Fiorini, El Allouchi; Venema, Dogan en DJ Buffonge.

Afwezig: De Rooij, Van Hooijdonk, Schouten, Rutten, Rösler, Mashart, Monsalve en Bilate.

Twijfelgeval: Adiléhou.

Volledig scherm De Rooij met een zak ijs op zijn knie na zijn wissel tegen Cambuur. © BSR Agency