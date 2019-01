NAC verwelkomt Gersbach, zoekt naar centrale verdediger gaat verder na afhaken Van Aken

Een tegenvaller heeft de Bredase club ook te verwerken gekregen. De komst van Joost van Aken is definitief van de baan, omdat de net aangestelde manager van Sheffield Wednesday de linksbenige centrale verdediger in de Engelse staalstad wil houden. Zaakwaarnemer Johan Hansma heeft NAC laten weten dat Wednesday niet wil meewerken.

Het technisch hart is nu in conclaaf om af te wegen wat de beste optie is als alternatief voor Van Aken. In de slotweek van de transfermarkt wil het ondanks de aanwezigheid van vier mandekkers per se een centrale verdediger aan de selectie toevoegen.