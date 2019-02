NAC versus De Graafschap: minder punten, zwaarder programma én nu ook een slechter doelsaldo

Samen met Heerenveen is NAC het enige team dat in de tweede seizoenshelft zegeloos is. Met het verschil dat de Friezen vier van de vijf wedstrijden gelijkspeelden, terwijl de Bredanaars vier van de vijf wedstrijden verloren. Alle hoop is gevestigd op de terugkeer van Mitchell te Vrede in aanloop naar FC Groningen thuis. Daarna staat het voor de bijna onmogelijke opgave om een resultaat te halen bij Vitesse of PSV.