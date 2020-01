NAC versterkt zich met middenvelder Thom Haye

De 24-jarige technicus is woensdag medisch gekeurd en zal naar verluidt donderdag voor het eerst op het trainingsveld in Zundert staan. Bij de huurovereenkomst heeft NAC tevens een optie tot koop bedongen. De verwachting is dat Haye, in de zomer van 2012 als basisspeler Europees kampioen met Oranje onder 17, vrijdag wordt opgenomen in de wedstrijdselectie voor de ontmoeting met Excelsior in Rotterdam.

De komst van de balvaardige spelverdeler moet het elftal een kwaliteitsinjectie geven en is een direct antwoord op het vertrek van Andrija Filipovic, de Kroatische aanvaller die rechtsomkeert maakt naar Slovenië. Technisch directeur Tom Van Den Abbeele heeft immers de opdracht gekregen om eerst spelers van de hand te doen voordat hij versterkingen mag halen. De gesprekken met Haye liepen al een tijdje, maar NAC kon pas handelen als overbodige spelers van de loonlijst zouden worden geschrapt.

Europa League

Haye genoot zijn opleiding bij AZ en debuteerde op zijn negentiende op 23 februari 2014 in een uitwedstrijd tegen Ajax. In het seizoen 2014/2015, toen AZ als derde eindigde, had Haye veelvuldig een basisplaats (32 wedstrijden over alle competitie, 2.171 minuten) in het team van toenmalig trainer John van den Brom. De daaropvolgende jaargang kwam de Amsterdammer tot 37 wedstrijden, waarvan 9 duels in de Europa League, verdeeld over 1.816 minuten.

In de zomer van 2016 stapte Haye over naar Willem II dat handig gebruik maakte van zijn transfervrije status. In Tilburg ontbrak hij zelden op het formulier en kwam in twee jaar tot 71 wedstrijden (competitie en beker) met 5 goals en 4 assists. Tweemaal finishte Haye met Willem II als dertiende in de eredivisie.

Het uitstapje naar de Italiaanse Serie B bij Lecce, 15 wedstrijden en 364 minuten in het seizoen 2018/2019, bleek geen onverdeeld succes waarna hij besloot om terug naar Nederland te gaan. Hij tekende voor twee jaar bij ADO Den Haag. Omdat hij in de Hofstad bleef steken op één basisplaats, is NAC voor hem een ideale uitweg om zich naar zijn oude eredivisieniveau te voetballen. Terwijl NAC een voetballende middenvelder heeft met voldoende ervaring op het hoogste niveau die het spel van achteruit kan dirigeren.