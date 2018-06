NAC versterkt zich met aanvaller Kastaneer

Kastaneer wordt doorgaans op de flanken ingezet, maar kan ook als spits gebruikt worden. Het is wachten op de officiële bevestiging van de Bredase club. De rechtsbenige Kastaneer heeft een kleine zestig wedstrijden betaald voetbal gespeeld; 27 duels in de eredivisie en 30 op het tweede niveau.

FC Eindhoven

De Rotterdammer is geen onbekende voor trainer Mitchell van der Gaag. Begin 2016 had hij Kastaneer een half jaar onder zijn hoede bij FC Eindhoven. Het seizoen daarop kende de speler een prima competitiestart bij ADO Den Haag totdat een oogblessure hem maanden aan de kant hield. In de zomer van 2017 stapte hij over naar het Duitse Kaiserslautern waar hij in de 2. Bundesliga bleef steken op 418 minuten verdeeld over tien wedstrijden.