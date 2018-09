NAC versleet in bijna vijf jaar vier technisch directeuren en vijf trainers

De rvc is het toezichthoudende orgaan die benoemd wordt door de aandeelhouders en het dagelijkse werk van de directie controleert. De uit eigen beweging opgestapte algemeen directeur Justin Goetzee en technisch directeur Smulders vormden een tweekoppige statutaire directie op basis van gelijkwaardigheid. Goetzee is dus niet verantwoordelijk voor de aanstelling en het op non-actief stellen van Smulders. Daar gaat de rvc over in samenspraak met de aandeelhouders.

Sinds NAC in januari 2014 in handen kwam van de aandeelhouders, daarvoor de financiers geheten vanwege de leningen die ze hadden uitstaan bij de Bredase club, zijn er vier technisch directeuren de wacht aangezegd en drie trainers (Nebojsa Gudelj, Robert Maaskant en Marinus Dijkhuizen) ontslagen. Het contract van trainer Stijn Vreven werd na afloop van vorig seizoen niet verlengd. Tussenpaus Eric Hellemons, die na het vertrek van Gudelj en later Maaskant kort interim-trainer was, wordt niet meegenomen in het rijtje. Sinds de aandelenoverdracht begin 2014 is Mitchell van der Gaag de vijfde hoofdtrainer van NAC. Zijn positie staat in zijn geheel niet ter discussie bij de rvc of de aandeelhouders.