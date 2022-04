NAC verrast wanneer je het niet verwacht

Wat als, telt niet in de sport. Maar wat als NAC tenminste één keer van FC Dordrecht én Jong FC Utrecht had gewonnen. Dan was deelname aan de play-offs in de slechtste jaargang in 35 jaar een feit geweest. Nog steeds heeft NAC het toegangsbewijs voor de nacompetitie in eigen beheer. De vraag is echter voor hoe lang? Bijna niemand die na de afgang tegen FC Dordrecht (1-2) verwacht dat van TOP Oss én Excelsior wordt gewonnen.