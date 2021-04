NAC verliest zicht op plaats twee na kansloze nederlaag tegen Go Ahead Eagles

NAC moet een pas op de plaats maken in de strijd om directe promotie. Na de remise tegen Jong Ajax van vrijdag volgde op paasmaandag een kansloze nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Met nog zes wedstrijden te gaan, groeit de achterstand op plek twee.

Omdat De Graafschap vrijdag verloor, bleef de schade beperkt na het gelijkspel tegen de Amsterdamse beloften. Het gat met Almere City, de nieuwe nummer twee, was twee punten. Maar dan moest NAC zich wel zien te revancheren tegen Go Ahead Eagles, de nummer vijf die op vier punten van de Bredanaars volgde.

Gelegenheidsrechtsback

Steijn voerde wat wijzigingen door in zijn basiself. Deels noodgedwongen. Bekend was al dat Moreno Rutten niet kon spelen, maar in de warming-up viel ook zijn vervanger Robin Schouten uit. Aanvaller Darren Maatsen was de gelegenheidsrechtsback. Kaj de Rooij was zijn basisplaats kwijtgeraakt: Anco Jansen en Mounir El Allouchi stonden op de flanken. Achterin was er verrassend genoeg een basisplaats voor Moïse Adiléhou, wat inhield dat Dion Malone op het middenveld terecht kwam.

NAC speelde een kansloze eerste helft. Al vanaf minuut één werd de ploeg die moest strijden om bij te blijven volledig achteruit gedrukt. In de sneeuw was het wachten op de 0-1. De organisatie was achterin ver te zoeken en in balbezit kwam NAC amper over de middenlijn. De verdiende tegentreffer viel na een halfuur: Jeroen Veldmate gaf het laatste zetje. De statistieke na de eerste 45 minuten waren veelzeggend: NAC kwam tot geen enkel schot op doel. Go Ahead: veertien schoten, waarvan zes op doel. De frustratie op het veld was hoorbaar groot.

3-5-2 met Van Hooijdonk

In de rust bedacht Steijn een nieuw plan. Sydney van Hooijdonk verving de onzichtbare Jansen en NAC ging 3-5-2 spelen. Van Hooijdonk naast Mario Bilate, Dion Malone achterin naast Adiléhou en Ramon Hendriks, de backs wat dieper.

Aan de bal zag het er ietsje beter uit, maar in aanvallend opzicht bleef NAC tandeloos. Ook de komst van Marouan Azarkan en Kaj de Rooij kon daar nauwelijks iets aan veranderen. Echte kansen creëerde de Parel van het Zuiden niet.

Tweede plaats

Door de nederlaag blijft NAC vierde en nadert Go Ahead Eagles op één punt. De Graafschap won wel en is voor even de nieuwe nummer twee, met vier punten meer. Almere City (nu twee punten meer dan NAC) komt later op de maandag in actie. Met nog zes wedstrijden te gaan, wordt het karwei steeds lastiger.

Opstelling NAC: Olij; Maatsen (67. De Rooij), Adiléhou, Hendriks, Maria (67. Azarkan); Fiorini, Malone, Haye (85. Venema); El Allouchi, Bilate, Jansen (46. Van Hooijdonk)

