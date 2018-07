NAC verliest vierde oefenduel op rij

NAC - KonyasporNog geen dag in Nederland en meteen aan het werk gezet. Luttele uren nadat Arijanet (Aro) Muric het shirt met rugnummer 1 kreeg overhandigd, maakte hij namens NAC zijn opwachting in het verloren (1-2) oefenduel met Konyaspor.

De Turkse club die vorig seizoen als vijftiende was geëindigd en ternauwernood degradatie had afgewend, won met 1-2 dankzij twee goals in de eerste tien minuten na rust. Het is de volgende opdoffer voor de kwetsbare Bredanaars na de nederlagen tegen Sparta (1-3), Sheffield Wednesday (0-1) en Excelsior (1-4).

De schrik sloeg menig NAC-supporter om het hart toen Muric halverwege de eerste helft naar de grond ging en om een blessurebehandeling vroeg. De van Manchester City gehuurde doelman was even daarvoor in botsing gekomen met een tegenstander en greep naar zijn lies. Op de bank kreeg Karol Niemczycki het sein om warm te lopen.

Voor het eerst deze oefencampagne trad NAC aan zonder de jonkies. Dat betekende dat Gianluca Nijholt en Mounir El Allouchi terugkeerden op het middenveld, aan de buitenkant was er een plekje ingeruimd voor Gervane Kastaneer.

Mitchell van der Gaag kon geen beroep doen op de licht geblesseerde Paolo Fernandes. De Spanjaard zat in St. Willebrord op de tribune met o.a. Mark Birighitti, Robbie Haemhouts, Lucas Schoofs, Grad Damen, Giovanni Korte en Lucas Schoofs.

Zij zagen hoe Te Vrede na een half uur spelen vanuit de omschakeling randje zestien met links uithaalde nadat hij zijn bewaker op sterke wijze van zich had afgehouden. Zoals de spits zelf al aangaf; hij is top fit. Dat laatste kan niet worden gezegd van Muric. De Zwitsers Montenegrijnse keeper bleef in de rust in de kleedkamer achter en werd vervangen door Niemczycki, eveneens 19 jaar. Vlak na rust was de Pool kansloos op een harde knal van dichtbij die hoog in het doel ging. Nauwelijks twee minuten later was een gekraakt schot hem ook te machtig.

Beiden keren viel het halfslachtige verdedigen in negatieve zin op. De defensie valt deze voorbereiding sowieso uit de toon. Het wordt gekenmerkt door een langzame en matige opbouw met veel balverlies en het is zelden overtuigend in de persoonlijke duels. De afstemming achterin met Fabian Sporkslede, Menno Koch, Karol Mets en Greg Leigh moet stukken beter wil het straks geen modderfiguur slaan bij de start van de eredivisie.

Zaterdag (13.00 uur) tijdens de open dag sluit NAC de oefenreeks af met een wedstrijd tegen het EDS-team van Manchester City, de beloftenploeg van de Engelsen waarvan het jaarlijks vier tot zes spelers krijgt.

NAC - Konyaspor (0-1) - 33. Te Vrede 1-0, 52. Jahovic 1-1, 56. Johnson 1-2.