NAC verliest van kampioen Cambuur en begint play-offs tegen FC Volendam

Geen wonder van Leeuwarden: NAC gaf zelf een comfortabele voorsprong uit handen tegen SC Cambuur, dus deden de uitslagen op de andere velden er niet toe. Robert Mühren was de plaaggeest van NAC: 3-2. De Bredanaars moeten dus in de play-offs gaan strijden om een plekje in de eredivisie. Zaterdag is FC Volendam de eerste tegenstander.

Een knotsgekke slotdag in de eerste divisie. NAC had nog een minimale kans op directe promotie. Maar dan moest De Graafschap verliezen van Helmond Sport en mochten Go Ahead Eagles (tegen Excelsior) en Almere City (tegen Jong PSV) niet winnen. Niet onbelangrijk: NAC moest dan wel van kampioen Cambuur winnen. Dat lukte dus niet, terwijl de strijd om het directe promotieticket pas later beslist wordt, omdat De Graafschap - Helmond Sport tijdelijk werd stilgelegd en dus (veel) later is afgelopen.

Vol op de aanval

NAC, dat met dezelfde elf speelde als in de laatste twee wedstrijden, zocht volop de aanval. Dat resulteerde na zeven minuten in een grote kans voor Kaj de Rooij, die doelman Sonny Stevens op zijn weg vond. Het spel golfde vervolgens op en neer en in de 19de minuut leek de thuisploeg op voorsprong te komen door een doelpunt van Giovanni Korte (ex-NAC). Gelukkig voor NAC ging de vlag omhoog: buitenspel.

Zo’n tien minuten voor rust pakte NAC die o zo belangrijke voorsprong. Robin Schouten kwam goed door over rechts en bood Sydney van Hooijdonk een niet te missen kans: 0-1. Maar ongeveer rond diezelfde tijd gebeurde er op een ander veld iets bijzonders. De Graafschap - Helmond Sport werd tijdelijk stilgelegd omdat het veld vanwege de hoosbuien niet meer bespeelbaar was.

Doorspelen?

In de rust leidde dat tot de vraag: wat betekent dat voor de andere wedstrijden? De KNVB besloot dat die duels gewoon door konden gaan, in Doetinchem moest het veld binnen 90 minuten speelklaar worden gemaakt, anders zou er worden gestaakt. De tweede helft in Leeuwarden was nauwelijks onderweg of het stond 0-2. Thom Haye zette De Rooij voor het doel, de buitenspeler rondde beheerst af.

Robert Mühren

Naarmate de avond vorderde, nam de spanning toe. NAC stond zwaar onder druk. Olij moest schitterende reddingen verrichten om zijn ploeg op de been te houden. Maurice Steijn wisselde ondertussen verdedigend om de voorsprong vast te houden. Maar dat lukte niet. Met twee doelpunten in de slotfase deed Mühren de Bredanaars veel pijn. Dat Go Ahead Eagles uiteindelijk nog won, deed er dus niet meer toe.

In het slot van de wedstrijd pakte Robin Schouten zijn tweede gele kaart. Zaterdag beginnen de play-offs, waarin NAC drie overwinningen verwijderd is van een plaatsje in de eredivisie. NAC trapt de nacompetitie af tegen FC Volendam. De tweede ronde is op donderdag, de finale is op zondag 23 mei.

Opstelling NAC: Olij; Schouten, Adiléhou (74. Maria), Malone, Hendriks; Fiorini, Haye, El Allouchi (82. Rösler); Azarkan (74. Buffonge), Van Hooijdonk, De Rooij (74. Venema).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.