NAC verliest tegen Excelsior derde oefenduel op rij

Trainer Mitchell van der Gaag trad met een geïmproviseerd middenveld aan; Mounir El Allouchi en Gianluca Nijholt werden uit voorzorg aan de kant gehouden. Evenals Gervane Kastenaar. Terwijl ook Robbie Haemhouts niet in staat was om te spelen.

NAC verscheen daardoor met de jonkies Marwin Reuvers en Jordan van der Gaag aan de aftrap. Later kwam daar Freek van Gestel bij die in de rust Paolo Fernandes verving als nummer 10 kort achter Mitchell te Vrede. De spits die veelal op een eiland stond en nauwelijks ondersteuning kreeg.

Omdat Mark Birighitti evenals tegen Sparta ontbrak vanwege een lichte blessure, stond Karol Niemczycki andermaal op doel. Na een kwartier spelen had hij geen antwoord op een inzet van Jurgen Mattheij die bij de eerste paal de backs Fabian Sporkslede en Greg Leigh aftroefde na een goed genomen hoekschop. Vlak voor rust verdubbelde Lorenzo Burnet de score na slap ingrijpen in de verdediging. Met een bekeken schuiver verschalkte hij Niemczycki in de korte hoek. NAC stelde daar kansen van Leigh en Te Vrede tegenover.