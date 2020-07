NAC verliest middenvelder Verschueren aan Lommel SK

De 23-jarige Verschueren gaat bij de Belgische eerstedivisionist een meerjarig contract tekenen. Lommel SK is een club uit de Belgische eerste divisie (eerste klasse B) die in mei van dit jaar is overgenomen door de City Football Group. Het voetbalimperium dat op vijf van de zes continenten een club in eigendom heeft; alleen Afrika ontbreekt in de portefeuille. Tot de City Football Group behoort ook Manchester City waarmee NAC in 2016 een samenwerkingsverband afsloot voor vijf jaar.