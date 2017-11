NAC verliest bij Heracles en kan niet afrekenen met beroerde reeks

Door een snelle toevalstreffer van Angeliño mocht NAC zaterdagavond een kleine minuut hoop koesteren op een resultaat in Almelo, maar Heracles strafte een handvol fouten in de Bredase defensie binnen de kortste keren genadeloos af (2-1).

Met Pablo Marí op de bank - Vreven passeerde zijn aanvoerder ten faveure van Bart Meijers - begon NAC slap aan het duel. Al na ruim vijf minuten leek slordig uitverdedigen van Mounir El Allouchi de openingstreffer van Heracles Almelo in te luiden, maar Karol Mets kon een inzet van Kristoffer Peterson ternauwernood uit de doelmond werken. Uit zowat de eerste de beste aanval van NAC was het wél direct raak. Dries Wuytens veranderde een inzet van Angeliño zodanig van richting, dat doelman Bram Castro geen antwoord had (0-1).

Birighitti niet vrijuit

De Bredase voorsprong was van korte duur. Nog geen minuut later trok Reuven Niemeijer de stand alweer gelijk door de bal vanaf een metertje of twintig via de onderkant van de lat binnen te krullen (1-1). Mark Birighitti leek daarbij niet volledig vrijuit te gaan. Op het middenveld had Heracles vrij spel, omdat de ploeg van Vreven geen enkele druk op de bal kon of wilde zetten.

Toch had de thuisploeg een corner nodig om op voorsprong te komen. Op de punt van het zestienmetergebied kreeg Paul Gladon alle gelegenheid om vogelvrij binnen te schieten. Door de benen van Karol Mets volleerde de Heraclied de bal beheerst in de linkerbenedenhoek (2-1). De treffer van Gladon betekende voor NAC alweer de zevende tegengoal uit een corner in dertien wedstrijden.

Slotoffensief

Na rust weigerde Heracles het duel in het slot te gooien, terwijl NAC ondertussen bleef hopen op een succesvolle uitbraak. Daar kwam het echter zelden van. Een van die spaarzame aanvallen leek een goede mogelijkheid op te leveren voor Rai Vloet, maar de middenvelder werd in de weg gelopen door ploeggenoot Thierry Ambrose. De aanvalsleider kreeg even later zelf nog een goede kans, maar vond Heracles-doelman Bram Castro op zijn pad.